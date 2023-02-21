Петряшев Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшев Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1914

Жена: Петряшова Анастасия Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 2976. Лист 487
Место жительства
1914
Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 2976. Лист 487
Смерть
Неизвестно
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