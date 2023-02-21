Петряшев Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 2976. Лист 487
Место жительства
1914
Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 2976. Лист 487
Смерть
Неизвестно