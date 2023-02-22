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Думнов Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1894

Отец: Думнов Григорий Павлович

Мать: Думнова Надежда Козьмина

Бракосочетание
03.02.1913

Жена: скрыто настройками приватности

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1913

Сын: Думнов Михаил Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1914

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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