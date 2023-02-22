Думнов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1894
Отец: Думнов Григорий Павлович
Мать: Думнова Надежда Козьмина
Бракосочетание
03.02.1913
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1913
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1914
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно