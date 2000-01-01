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(Сухих) Силютина (Бушмина) Мария
(Сухих) Силютина (Бушмина) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бушмин Андрей
1865 г.р.
Мать
Бушмина (Ельникова) Марфа
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Бушмин Андрей
Мать:
Бушмина Марфа
Смерть
Неизвестно
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