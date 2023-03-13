Осокинъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Осокинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1722
Сын: Осокинъ Гаврила
Мать ребёнка: Осокина Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
1736
Сын: Осокинъ Семенъ
Мать ребёнка: Осокина Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
1741
Сын: Осокинъ Никита
Мать ребёнка: Осокина Акулина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осокина Акулина Сергеева