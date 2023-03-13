Осокинъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокинъ Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Осокинъ Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Осокинъ Гаврила

Мать ребёнка: Осокина Акулина Сергеева

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Осокинъ Семенъ

Мать ребёнка: Осокина Акулина Сергеева

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Осокинъ Никита

Мать ребёнка: Осокина Акулина Сергеева

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина Акулина Сергеева

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