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Овчаренко Семён Константинович

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Овчаренко Константин Андреевич

Мать: не указана

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Овчаренко Игнат Семенович

Мать ребёнка: Овчаренко Александра Петровна

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Овчаренко Гавриил Семёнович

Мать ребёнка: Овчаренко Александра Петровна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Овчаренко Игнатий Семёнович

Мать ребёнка: Овчаренко Александра Петровна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анисья Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Овчаренко Зиновий Семёнович

Мать ребёнка: Овчаренко Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчаренко Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаренко Филипп Семенович

Мать ребёнка: Овчаренко Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
Виры, Сумська область
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