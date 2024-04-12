Овчаренко Семён Константинович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Овчаренко Константин Андреевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Овчаренко Игнат Семенович
Мать ребёнка: Овчаренко Александра Петровна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Овчаренко Гавриил Семёнович
Мать ребёнка: Овчаренко Александра Петровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Овчаренко Игнатий Семёнович
Мать ребёнка: Овчаренко Александра Петровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анисья Семёновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Овчаренко Зиновий Семёнович
Мать ребёнка: Овчаренко Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаренко Филипп Семенович
Мать ребёнка: Овчаренко Александра Петровна
Смерть
Неизвестно