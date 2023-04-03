Стрижов Тимофей ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрижова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрижов Виктор
Мать ребёнка: Стрижова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрижов Анатолий
Мать ребёнка: Стрижова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрижова Анна
Рождение ребёнка
10.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрижова Анна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область