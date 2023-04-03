Стрижов Тимофей ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижов Тимофей ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрижова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрижов Виктор

Мать ребёнка: Стрижова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрижов Анатолий

Мать ребёнка: Стрижова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрижова Анна

Рождение ребёнка
10.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрижова Анна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

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