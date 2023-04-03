Стрижова Анна
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
?
Рождение ребёнка
10.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрижов Тимофей ?
г. Черепаново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрижов Виктор
Отец ребёнка: Стрижов Тимофей ?
г.Черепаново, Новосибирский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрижов Анатолий
Отец ребёнка: Стрижов Тимофей ?
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрижов Тимофей ?
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрижов Тимофей ?
Смерть
1996
Тольятти, Тольятти, Самарская область