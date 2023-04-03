Стрижова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижова Анна

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Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
10.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрижов Тимофей ?

г. Черепаново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрижов Виктор

Отец ребёнка: Стрижов Тимофей ?

г.Черепаново, Новосибирский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрижов Анатолий

Отец ребёнка: Стрижов Тимофей ?

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрижов Тимофей ?

?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрижов Тимофей ?

Смерть
1996
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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