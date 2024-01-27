Mendrin Миндрин Петр Иванович
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Mendrin Миндрин Иван Яковлевич Jakow
Мать: ?
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Mendrin Миндрин Иван Петрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Mendrin Миндрин Павел Петрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Mendrin Миндрин Моисей Михаил Петрович
Мать ребёнка: ?
г.Пятигорск, с. Юца Россия
Смерть
Неизвестно
Сарычи