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Mendrin Миндрин Петр Иванович

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Mendrin Миндрин Иван Яковлевич Jakow

Мать: ?

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Mendrin Миндрин Иван Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Mendrin Миндрин Павел Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Mendrin Миндрин Моисей Михаил Петрович

Мать ребёнка: ?

г.Пятигорск, с. Юца Россия
Смерть
Неизвестно
Сарычи
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