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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Mendrin Миндрин Иван Петрович
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Mendrin Миндрин Павел Петрович
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Mendrin Миндрин Моисей Михаил Петрович
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Петр Иванович
г.Пятигорск, с. Юца Россия
Смерть
Неизвестно