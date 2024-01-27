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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Mendrin Миндрин Иван Петрович

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Mendrin Миндрин Павел Петрович

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Mendrin Миндрин Моисей Михаил Петрович

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Петр Иванович

г.Пятигорск, с. Юца Россия
Смерть
Неизвестно
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