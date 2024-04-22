Васильев Никита Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1894 ст.
Дата смерти17.04.1894 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
03.04.1894 ст.
Запись № 42 о рождении 3 апреля 1894 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Никиты.
Крещение
05.04.1894 ст.
Восприемники: д. Мало-Чиковской Прокопий Ефимович Зайков и д. Верх-Чиковской девица Анисья Акимовна Васильева.
Смерть
17.04.1894 ст.
Запись № 21 о смерти 17 апреля 1894 года сына крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева – Никиты. Умер в 2 недели от родимца.
Похороны
19.04.1894 ст.
Похоронен "на кладбище той деревни".