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Васильев Никита Николаевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.04.1894 ст.

Дата смерти

17.04.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1894 ст.

Отец: Васильев Николай Акимович

Мать: Васильева Екатерина Семёновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 42 о рождении 3 апреля 1894 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Никиты.
Крещение
05.04.1894 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: д. Мало-Чиковской Прокопий Ефимович Зайков и д. Верх-Чиковской девица Анисья Акимовна Васильева.
Смерть
17.04.1894 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 21 о смерти 17 апреля 1894 года сына крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева – Никиты. Умер в 2 недели от родимца.
Похороны
19.04.1894 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен "на кладбище той деревни".
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