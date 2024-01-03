Корниенко Васса Федорова (Солдатка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Васса Федорова (Солдатка)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Осип Никандров

Рождение ребёнка
24.08.1871

Дочь: (Корниенко) Наталья

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
20.07.1874

Сын: Корниенко Илья Осипов

Отец ребёнка: Корниенко Осип Никандров

Рождение ребёнка
01.04.1876

Сын: Корниенко Никита Осипов

Отец ребёнка: Корниенко Осип Никандров

Рождение ребёнка
03.07.1879

Дочь: (Корниенко) Ольга Осипова

Отец ребёнка: Корниенко Осип Никандров

Рождение ребёнка
02.01.1882

Дочь: (Корниенко) Татьяна Осипова

Отец ребёнка: Корниенко Осип Никандров

Смерть
Неизвестно

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