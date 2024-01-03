Корниенко Васса Федорова (Солдатка)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1871
Дочь: (Корниенко) Наталья
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
20.07.1874
Отец ребёнка: Корниенко Осип Никандров
Рождение ребёнка
01.04.1876
Отец ребёнка: Корниенко Осип Никандров
Рождение ребёнка
03.07.1879
Дочь: (Корниенко) Ольга Осипова
Отец ребёнка: Корниенко Осип Никандров
Рождение ребёнка
02.01.1882
Дочь: (Корниенко) Татьяна Осипова
Отец ребёнка: Корниенко Осип Никандров
Смерть
Неизвестно