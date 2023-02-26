Евдокия Титова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Агафия Васильева
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
10.02.1799
Муж: Ребешкин Карп Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1801
Дочь: София Карпова
Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов
Рождение ребёнка
27.12.1805
Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
Неизвестно