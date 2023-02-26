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Евдокия Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Агафия Васильева

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
10.02.1799

Муж: Ребешкин Карп Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1801

Дочь: София Карпова

Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1805

Сын: Ребешкин Фёдор Карпов

Отец ребёнка: Ребешкин Карп Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
Неизвестно
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