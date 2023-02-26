Аксинья (Ксения) Евдокимова
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.10.1781
Муж: Тихон Евдокимов
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Мария Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Евдокимов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Иван Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Евдокимов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1801
Сын: Пётр Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Евдокимов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Смерть
Неизвестно