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Аксинья (Ксения) Евдокимова

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.10.1781

Муж: Тихон Евдокимов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Мария Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Евдокимов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Иван Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Евдокимов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1801

Сын: Пётр Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Евдокимов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Смерть
Неизвестно
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