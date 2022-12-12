Бушмина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмина Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Бушмин Илья

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бушмин Константин

Отец ребёнка: Бушмин Илья

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бушмин Иван

Отец ребёнка: Бушмин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмин ?Алексей

Отец ребёнка: Бушмин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?Валентина

Отец ребёнка: Бушмин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмин Владимир

Отец ребёнка: Бушмин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмин Илья

Смерть
Неизвестно
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
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