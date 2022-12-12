Бушмина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Бушмин Илья
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бушмин Константин
Отец ребёнка: Бушмин Илья
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бушмин Иван
Отец ребёнка: Бушмин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушмин ?Алексей
Отец ребёнка: Бушмин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?Валентина
Отец ребёнка: Бушмин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушмин Владимир
Отец ребёнка: Бушмин Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушмин Илья
Смерть
Неизвестно
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край