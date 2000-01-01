(Бушмина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бушмина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Бушмин Илья

Мать: Бушмина Марфа

Смерть
Неизвестно
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