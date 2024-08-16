Авдотья (Евдокия) Иванова
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1799 ст.
Муж: Симеон Устинов
5. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF9-LNG?i=229&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Симеон Устинов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Любовь Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Устинов
Рождение ребёнка
29.10.1806 ст.
Дочь: Анастасия Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Устинов
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNB-L2D?i=305&cc=1921824
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Вера Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Устинов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Федор Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Устинов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Варвара Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Устинов
Смерть
Неизвестно