Авдотья (Евдокия) Иванова 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья (Евдокия) Иванова

Место рождения

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
09.11.1799 ст.

Муж: Симеон Устинов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
5. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF9-LNG?i=229&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1804

Сын: Осип (Иосиф) Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Устинов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Любовь Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Устинов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1806 ст.

Дочь: Анастасия Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Устинов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNB-L2D?i=305&cc=1921824
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Вера Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Устинов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Федор Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Устинов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Варвара Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Устинов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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