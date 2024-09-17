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(Силкина) Александра Павловна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.05.1883

Дата смерти

04.07.1883

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1851 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1883

Отец: Глебов Павел Дмитриевич

Мать: Силкина (Хрулева?) Феоктиста Михайловна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 12
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
25.05.1883
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 12
Смерть
04.07.1883
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 10

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