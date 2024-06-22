Климова Вера Матвеевна Около 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Вера Матвеевна

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Евсегний Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Климова) Гликерия Евсегниевна

Отец ребёнка: Климов Евсегний Григорьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Климов Андрей Евсегниевич

Отец ребёнка: Климов Евсегний Григорьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Климов Иван Евсегниевич

Отец ребёнка: Климов Евсегний Григорьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Климов Матвей Евсегниевич

Отец ребёнка: Климов Евсегний Григорьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Рождение ребёнка
1833

Сын: Климов Ерофей Евсегниевич

Отец ребёнка: Климов Евсегний Григорьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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