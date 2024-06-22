Климова Вера Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Климова) Гликерия Евсегниевна
Отец ребёнка: Климов Евсегний Григорьевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Климов Андрей Евсегниевич
Отец ребёнка: Климов Евсегний Григорьевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Климов Евсегний Григорьевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Климов Матвей Евсегниевич
Отец ребёнка: Климов Евсегний Григорьевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Рождение ребёнка
1833
Сын: Климов Ерофей Евсегниевич
Отец ребёнка: Климов Евсегний Григорьевич
Смерть
Неизвестно