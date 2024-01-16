Окуловская Матрёна (Матрона) Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Сын: Окуловский Павел Иванович
Отец ребёнка: Окуловский Иван Аммосович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Окуловский Гурей (Гурий) Иванович
Отец ребёнка: Окуловский Иван Аммосович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Окуловский Никита Иванович
Отец ребёнка: Окуловский Иван Аммосович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Окуловский Иван Аммосович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Окуловский Евсевий Иванович
Отец ребёнка: Окуловский Иван Аммосович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно