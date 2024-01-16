Окуловская Матрёна (Матрона) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окуловская Матрёна (Матрона) Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Окуловский Павел Иванович

Отец ребёнка: Окуловский Иван Аммосович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Окуловский Гурей (Гурий) Иванович

Отец ребёнка: Окуловский Иван Аммосович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Окуловский Никита Иванович

Отец ребёнка: Окуловский Иван Аммосович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Окуловский Иван Аммосович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Окуловский Евсевий Иванович

Отец ребёнка: Окуловский Иван Аммосович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окуловский Иван Аммосович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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