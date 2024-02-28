Окуловский Иван Аммосович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Окуловский Аммос
Рождение ребёнка
1820
Сын: Окуловский Павел Иванович
Мать ребёнка: Окуловская Матрёна (Матрона) Владимировна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Окуловский Гурей (Гурий) Иванович
Мать ребёнка: Окуловская Матрёна (Матрона) Владимировна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Окуловский Никита Иванович
Мать ребёнка: Окуловская Матрёна (Матрона) Владимировна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Окуловская Матрёна (Матрона) Владимировна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Окуловский Евсевий Иванович
Мать ребёнка: Окуловская Матрёна (Матрона) Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно