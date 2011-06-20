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Stockert (Reisenauer) Agnes

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Место рождения

Rastadt, Russia

Дата рождения

10.08.1910

Дата смерти

20.06.2011

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1910

Отец: Reisenauer *Ignatius 'Ignatz'

Мать: Reisenauer Mary Eva

Rastadt, Russia
Иммиграция
1911
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.2011
Dickinson, Stark County, North Dakota, United States
Похороны
Неизвестно
Dickinson, North Dakota
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