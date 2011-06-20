Stockert (Reisenauer) Agnes
Место рожденияRastadt, Russia
Дата рождения10.08.1910
Дата смерти20.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1910
Отец: Reisenauer *Ignatius 'Ignatz'
Мать: Reisenauer Mary Eva
Rastadt, Russia
Иммиграция
1911
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.2011
Dickinson, Stark County, North Dakota, United States
Похороны
Неизвестно
Dickinson, North Dakota