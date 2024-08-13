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Полянская -Чумова- -- Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
21.07.1895

Сын: Чумов Семен Емельянович

Отец ребёнка: Чумов Емельян Егорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
26.03.1898

Дочь: Зверева (Чумова) Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Чумов Емельян Егорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
20.01.1903

Муж: Полянский Василий Яковлевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Полянский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Полянский Василий Яковлевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347] мать Федоровна
Рождение ребёнка
11.10.1906

Дочь: Полянская Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Полянский Василий Яковлевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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