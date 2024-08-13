Полянская -Чумова- -- Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1895
Отец ребёнка: Чумов Емельян Егорович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
26.03.1898
Дочь: Зверева (Чумова) Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Чумов Емельян Егорович
Бракосочетание
20.01.1903
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
01.11.1903
Сын: Полянский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Полянский Василий Яковлевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347] мать Федоровна
Рождение ребёнка
11.10.1906
Дочь: Полянская Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Полянский Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно