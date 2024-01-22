Чумов Емельян Егорович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти05.02.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1895
Мать ребёнка: Полянская -Чумова- -- Параскева Алексеевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
26.03.1898
Дочь: Зверева (Чумова) Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Полянская -Чумова- -- Параскева Алексеевна
Смерть
05.02.1902
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]