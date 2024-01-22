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Чумов Емельян Егорович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

05.02.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская -Чумова- -- Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
21.07.1895

Сын: Чумов Семен Емельянович

Мать ребёнка: Полянская -Чумова- -- Параскева Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
26.03.1898

Дочь: Зверева (Чумова) Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Полянская -Чумова- -- Параскева Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
05.02.1902
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]

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