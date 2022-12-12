Неизвестно Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Татьяна Степановна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1870

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1887

Дочь: Зотина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Любимов Михаил Петрович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.07.1899

Дочь: Любимова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Любимов Михаил Петрович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Любимов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Любимов Михаил Петрович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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