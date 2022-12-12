Неизвестно Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1887
Дочь: Зотина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Любимов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1899
Дочь: Любимова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Любимов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Любимов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Любимов Михаил Петрович