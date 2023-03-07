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Щулепов Захар Борисов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1698 и 1700

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1698 и 1700

Отец: Щулепов Борис (Бориско) Иванов

Мать: Шулепова Оксинья

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Щулепов Савин Захаров

Мать ребёнка: не указана

дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Щулепов Яков Захаров

Мать ребёнка: не указана

дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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