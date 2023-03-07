Щулепов Захар Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1698 и 1700
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1698 и 1700
Отец: Щулепов Борис (Бориско) Иванов
Мать: Шулепова Оксинья
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: не указана
дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Щулепов Яков Захаров
Мать ребёнка: не указана
дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721