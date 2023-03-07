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Щулепов Яков Захаров

Место рождения

дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1698 и 1700 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Щулепов Захар Борисов

Мать: не указана

дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно