Трефилова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрефилова Марфа

Трефилова Марфа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

С 1774 по 1775 г.р.
С 1779 по 1780 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1774 по 1775

Дочь: Уткина Анна

Отец ребёнка: Трефилов Иван

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
С 1779 по 1780

Сын: Трефилов Михаил

Отец ребёнка: Трефилов Иван

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трефилов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трефилов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трефилов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close