Трефилова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1774 по 1775
Дочь: Уткина Анна
Отец ребёнка: Трефилов Иван
Рождение ребёнка
С 1779 по 1780
Сын: Трефилов Михаил
Отец ребёнка: Трефилов Иван
Смерть
Неизвестно