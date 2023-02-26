Параскева Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Яковлева

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Место рождения

д.Дубровские Старины

Дата рождения

1778

Дата смерти

15.06.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дубровские Старины
Бракосочетание
09.10.1793

Муж: Терентий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
15.06.1808
д.Хотеево
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