Параскева Яковлева
Место рожденияд.Дубровские Старины
Дата рождения1778
Дата смерти15.06.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дубровские Старины
Бракосочетание
09.10.1793
Муж: Терентий Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
15.06.1808
д.Хотеево