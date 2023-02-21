Пфингстен Казимир (Casimir Karl Arthur Pfingsten) Эрнестович
Место рожденияЕлгава
Дата рождения1839
Дата смерти07.07.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Елгава
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Вейденбаум Елизавета Казимировна
Мать ребёнка: Пфингстен Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
?.01.1885
Сын: Пфингстен Николай Казимирович
Мать ребёнка: Пфингстен Анна Алексеевна
Смерть
07.07.1897 ст.