Пфингстен Казимир (Casimir Karl Arthur Pfingsten) Эрнестович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пфингстен Казимир (Casimir Karl Arthur Pfingsten) Эрнестович

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Место рождения

Елгава

Дата рождения

1839

Дата смерти

07.07.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Елгава
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Вейденбаум Елизавета Казимировна

Мать ребёнка: Пфингстен Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1885

Сын: Пфингстен Николай Казимирович

Мать ребёнка: Пфингстен Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.07.1897 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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