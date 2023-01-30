Пфингстен Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Вейденбаум (Пфингстен) Елизавета Казимировна
Отец ребёнка: Пфингстен Казимир (Casimir Karl Arthur Pfingsten) Эрнестович
Рождение ребёнка
20.01.1884
Сын: Пфингстен Николай Казимирович
Отец ребёнка: Пфингстен Казимир (Casimir Karl Arthur Pfingsten) Эрнестович
Смерть
Неизвестно