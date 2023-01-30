Пфингстен Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пфингстен Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Троицкая (Пфингстен) Варвара Казимировна

Отец ребёнка: Пфингстен Казимир (Casimir Karl Arthur Pfingsten) Эрнестович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Вейденбаум (Пфингстен) Елизавета Казимировна

Отец ребёнка: Пфингстен Казимир (Casimir Karl Arthur Pfingsten) Эрнестович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.01.1884

Сын: Пфингстен Николай Казимирович

Отец ребёнка: Пфингстен Казимир (Casimir Karl Arthur Pfingsten) Эрнестович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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