Крыгина (Мамыкина) Марфа
Место рождения
Дата рождения1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Мамыкинъ Андрей
Мать: Мамыкина Варвара
Бракосочетание
?.01.1836
Муж: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1838
Сын: Крыгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.04.1840
Сын: Крыгинъ Яковъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.01.1842
Сын: Крыгинъ Василій
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.01.1844
Дочь: Полубоярова Мария
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.04.1846
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.10.1848
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.09.1850
Сын: Крыгинъ Никита
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.09.1852
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ