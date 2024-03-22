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Крыгина (Мамыкина) Марфа

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Мамыкинъ Андрей

Мать: Мамыкина Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Крыгинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Крыгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Рождение ребёнка
17.04.1840

Сын: Крыгинъ Яковъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1842

Сын: Крыгинъ Василій

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1844

Дочь: Полубоярова Мария

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1846

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1848

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1850

Сын: Крыгинъ Никита

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1852

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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