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Остонен Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

14.02.1849

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Остонен Петр Иванович

Мать: Остонен Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1809

Дочь: Иванайнен Магдалена Ивановна

Мать ребёнка: Остонен Катарина Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1811

Сын: Остонен Петр Иванович

Мать ребёнка: Остонен Катарина Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1814

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Остонен Катарина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остонен Катарина Ивановна

Смерть
14.02.1849
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