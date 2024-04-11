Остонен Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти14.02.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Остонен Петр Иванович
Мать: Остонен Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1809
Дочь: Иванайнен Магдалена Ивановна
Мать ребёнка: Остонен Катарина Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1811
Мать ребёнка: Остонен Катарина Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1814
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Остонен Катарина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1849