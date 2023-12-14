Иванайнен (Остонен) Магдалена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1809
Дата смерти10.12.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1809
Отец: Остонен Иван Петрович
Рождение ребёнка
11.09.1830
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иванайнен Иван Тобиасович
Рождение ребёнка
16.09.1837
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иванайнен Иван Тобиасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1883