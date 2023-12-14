Иванайнен (Остонен) Магдалена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванайнен (Остонен) Магдалена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1809

Дата смерти

10.12.1883

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1809

Отец: Остонен Иван Петрович

Мать: Остонен Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1830

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иванайнен Иван Тобиасович

Рождение ребёнка
16.09.1837

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иванайнен Иван Тобиасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванайнен Иван Тобиасович

Смерть
10.12.1883
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