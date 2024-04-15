Усольцева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1893 ст.
Сын: Усольцев Кирилл Георгиевич
Отец ребёнка: Усольцев Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1893 ст.
Сын: Усольцев Афанасий Георгиевич
Отец ребёнка: Усольцев Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
22.02.1896 ст.
Дочь: Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Усольцев Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Усольцев Георгий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно