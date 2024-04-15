Усольцев Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1893 ст.
Сын: Усольцев Кирилл Георгиевич
Мать ребёнка: Усольцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1893 ст.
Сын: Усольцев Афанасий Георгиевич
Мать ребёнка: Усольцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1896 ст.
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Усольцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1906 ст.
Мать ребёнка: Усольцева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усольцева Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно