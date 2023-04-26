Нелидова Елена Игоревна
Место рождения
Дата рождения12.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1982
Отец: Нелидов Игорь Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.2002
Дочь: Микицей Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Микицей Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
12.08.2011
Дочь: Микицей Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Микицей Дмитрий Александрович