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Нелидова Елена Игоревна

Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

12.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1982

Отец: Нелидов Игорь Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микицей Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
09.07.2002

Дочь: Микицей Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Микицей Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
12.08.2011

Дочь: Микицей Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Микицей Дмитрий Александрович

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