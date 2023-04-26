Микицей Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.2002
Дочь: Микицей Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Нелидова Елена Игоревна
Рождение ребёнка
12.08.2011
Дочь: Микицей Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Нелидова Елена Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нелидова Елена Игоревна