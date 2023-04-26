Микицей Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микицей Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.2002

Дочь: Микицей Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Нелидова Елена Игоревна

Рождение ребёнка
12.08.2011

Дочь: Микицей Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Нелидова Елена Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нелидова Елена Игоревна

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