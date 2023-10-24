Мухина (Завадина) Анна Якимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Завадин Аким Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Зимина (Мухина) Матрона Данииловна
Отец ребёнка: Мухин Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.10.1876 ст.
Отец ребёнка: Мухин Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Тюрина (Мухина) Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Мухин Даниил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно