Мухина (Завадина) Анна Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Завадина) Анна Якимовна

Место рождения

Гавриловка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Завадин Аким Петрович

Мать: не указана

Гавриловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Зимина (Мухина) Матрона Данииловна

Отец ребёнка: Мухин Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.10.1876 ст.

Сын: Мухин Павел Даниилович

Отец ребёнка: Мухин Даниил Дмитриевич

Гавриловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Тюрина (Мухина) Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Мухин Даниил Дмитриевич

Гавриловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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