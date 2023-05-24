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Мухин Даниил Дмитриевич

Место рождения

Гавриловка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: Мухина По Второму Мужу Строганова Василиса Никитина

Гавриловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина (Завадина) Анна Якимовна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Мухин Андрей Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Зимина (Мухина) Матрона Данииловна

Мать ребёнка: Мухина (Завадина) Анна Якимовна

Рождение ребёнка
31.10.1876 ст.

Сын: Мухин Павел Даниилович

Мать ребёнка: Мухина (Завадина) Анна Якимовна

Гавриловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Тюрина (Мухина) Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Мухина (Завадина) Анна Якимовна

Гавриловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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