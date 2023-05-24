Мухин Даниил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Зимина (Мухина) Матрона Данииловна
Мать ребёнка: Мухина (Завадина) Анна Якимовна
Рождение ребёнка
31.10.1876 ст.
Мать ребёнка: Мухина (Завадина) Анна Якимовна
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Тюрина (Мухина) Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Мухина (Завадина) Анна Якимовна
Смерть
Неизвестно