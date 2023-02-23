Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

06.04.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1896

Сын: Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Норошкин- Тремасов Сергей Архипович

Рождение ребёнка
02.11.1897

Дочь: Сюлаева Св Во О Бр. 6.11.1957 Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Норошкин- Тремасов Сергей Архипович

Рождение ребёнка
01.05.1900

Сын: Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Норошкин- Тремасов Сергей Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норошкин- Тремасов Сергей Архипович

Смерть
06.04.1903
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