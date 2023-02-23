Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти06.04.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1896
Сын: Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Норошкин- Тремасов Сергей Архипович
Рождение ребёнка
02.11.1897
Рождение ребёнка
01.05.1900
Сын: Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Норошкин- Тремасов Сергей Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1903