Норошкин- Тремасов Сергей Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норошкин- Тремасов Сергей Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1896

Сын: Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
02.11.1897

Дочь: Сюлаева Св Во О Бр. 6.11.1957 Матрена Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
01.05.1900

Сын: Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Бракосочетание
24.?.1903

Жена: Ксения Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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