Норошкин- Тремасов Сергей Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1896
Сын: Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
02.11.1897
Дочь: Сюлаева Св Во О Бр. 6.11.1957 Матрена Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
01.05.1900
Сын: Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
24.?.1903
Жена: Ксения Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно