Марычева (Тарасова) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марычева (Тарасова) Прасковья Алексеевна

Место рождения

Кеславь, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Тарасов Алексей Феофанович

Мать: Тарасова Прасковья Захаровна

Кеславь, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
10.01.1888 ст.

Муж: Марычев Николай Михайлович

ПОРУЧИТЕЛИ: по жениху - Егор Давыдодвич, Степан Егорович Марычевы; по невесте- Петр Тарасов, Василий Григорьевич Лисов.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Марычев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
27.06.1892 ст.

Сын: Марычев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович

Водолейка, Больше-Кемарская волость, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1895 ст.

Сын: Марычев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович

Водолейка, Больше-Кемарская волость, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1898 ст.

Сын: Марычев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович

Водолейка, Больше-Кемарская волость, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1900

Сын: Марычев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
18.03.1903 ст.

Дочь: Марычева Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович

Водолейка, Больше-Кемарская волость, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Марычев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.

Сын: Марычев Степан Николаевич

Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович

Водолейка, Больше-Кемарская волость, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1911

Сын: Марычев Егор Николаевич

Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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