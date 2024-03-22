Марычева (Тарасова) Прасковья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
10.01.1888 ст.
ПОРУЧИТЕЛИ: по жениху - Егор Давыдодвич, Степан Егорович Марычевы; по невесте- Петр Тарасов, Василий Григорьевич Лисов.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Марычев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
27.06.1892 ст.
Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
23.01.1895 ст.
Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
05.06.1898 ст.
Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
26.11.1900
Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
18.03.1903 ст.
Дочь: Марычева Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Марычев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.
Сын: Марычев Степан Николаевич
Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.1911
Отец ребёнка: Марычев Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно