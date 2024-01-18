Агрипина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Григорьевна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: Пелагея Андреевна

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
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