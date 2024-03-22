Макаров Леонтий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1752
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1718
Дочь: Кожевникова Пелагия Леонтьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: Макарова Ксенья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1729
Дочь: Рязанцева Лукерья Леонтьевна
Мать ребёнка: Макарова Ксенья Васильевна
Дрюково, город Бор, Нижегородская область
Место жительства
С 1729
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Упоминание
02.09.1734
ГАСО, 24-1-502-15об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Смерть
1752
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 обор, 45