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Макаров Леонтий

Место рождения

Васильево, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильево, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: Кожевникова Пелагия Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Васильево, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
1719

Сын: Макаров Козма Леонтьевич

Мать ребёнка: Макарова Ксенья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1729

Дочь: Рязанцева Лукерья Леонтьевна

Мать ребёнка: Макарова Ксенья Васильевна

Дрюково, город Бор, Нижегородская область
Место жительства
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Упоминание
02.09.1734
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-502-15об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Ксенья Васильевна

Васильево, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 оборот
Смерть
1752
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 13 обор, 45
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