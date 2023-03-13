Лопухова Маланья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Лопуховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Лопуховъ Иванъ
Отец ребёнка: Лопуховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Щербакова Понявина Марина
Отец ребёнка: Лопуховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Лопуховъ Илья
Отец ребёнка: Лопуховъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лопуховъ Иванъ