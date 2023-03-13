Лопухова Маланья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухова Маланья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Лопуховъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Сын: Лопуховъ Иванъ

Отец ребёнка: Лопуховъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Щербакова Понявина Марина

Отец ребёнка: Лопуховъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Сын: Лопуховъ Илья

Отец ребёнка: Лопуховъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопуховъ Иванъ

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