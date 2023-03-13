Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Крыгина) Вера
(Крыгина) Вера
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Дата смерти
1984
Пол
Женский
Отец
Крыгин Григорий
1923 г.р.
Мать
Крыгина (Кувшинова) Мария
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Крыгин Григорий
Мать:
Крыгина Мария
Смерть
1984
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия