(Крыгина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крыгина) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Крыгин Григорий

Мать: Крыгина Мария

Смерть
1984
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