Крыгина (Кувшинова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Кувшинова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1924

Дата смерти

01.07.2012

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1924

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Евдокия Анисимова

Рождение ребёнка
04.10.1948

Сын: Крыгин Виктор

Отец ребёнка: Крыгин Григорий

Рождение ребёнка
25.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крыгин Григорий

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Крыгин Григорий

Рождение ребёнка
03.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крыгин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгин Григорий

Смерть
01.07.2012
Орск, город Орск, Оренбургская область
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