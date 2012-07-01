Крыгина (Кувшинова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1924
Дата смерти01.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1924
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.10.1948
Сын: Крыгин Виктор
Отец ребёнка: Крыгин Григорий
Рождение ребёнка
25.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крыгин Григорий
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Крыгин Григорий
Рождение ребёнка
03.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крыгин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крыгин Григорий
Смерть
01.07.2012
Орск, город Орск, Оренбургская область