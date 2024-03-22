Федорова (Иванова) Варвара Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Иванова) Варвара Парфеновна

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Место рождения

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

05.12.1910

Дата смерти

03.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910

Отец: Иванов Парфен Иванович

Мать: Иванова Татьяна Алексеевна

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Место жительства
1930
Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1934

Дочь: Перминова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Федоров Василий Максимович

Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
03.02.1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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