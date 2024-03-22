Федорова (Иванова) Варвара Парфеновна
Место рождения
Дата рождения05.12.1910
Дата смерти03.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910
Отец: Иванов Парфен Иванович
Место жительства
1930
Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1934
Дочь: Перминова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Федоров Василий Максимович
Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
03.02.1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург