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Бондаренко Мария Семеновна

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Место рождения

Волоконовка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Бондаренко Семен

Мать: не указана

Волоконовка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.03.1929

Сын: Амельчаков Федор Тихонович

Отец ребёнка: Амельчаков Тихон Демьянович

Волоконовка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амельчакова Раиса Тихоновна

Отец ребёнка: Амельчаков Тихон Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амельчаков Тихон Демьянович

Смерть
1989
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