Бондаренко Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Бондаренко Семен
Рождение ребёнка
27.03.1929
Сын: Амельчаков Федор Тихонович
Отец ребёнка: Амельчаков Тихон Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амельчакова Раиса Тихоновна
Отец ребёнка: Амельчаков Тихон Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989