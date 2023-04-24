Амельчаков Тихон Демьянович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Амельчаков Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1929
Сын: Амельчаков Федор Тихонович
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амельчакова Раиса Тихоновна
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Лебзино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Перезахоронение
Неизвестно
Хоршево, Ржевский муниципальный район, Тверская область