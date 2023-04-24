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Амельчаков Тихон Демьянович

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Место рождения

Волоконовка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Амельчаков Демьян

Мать: не указана

Волоконовка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.03.1929

Сын: Амельчаков Федор Тихонович

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна

Волоконовка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амельчакова Раиса Тихоновна

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Мария Семеновна

Смерть
1942
Лебзино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Перезахоронение
Неизвестно
Хоршево, Ржевский муниципальный район, Тверская область
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